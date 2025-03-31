В Балтийском море нашли самый большой в мире клон живого организма

В глубинах Балтийского моря обширные заросли водорослей оказались громадным клоном единого растения. Речь идет о пузырчатом фукусе (Fucus vesiculosus), виде, прекрасно адаптированном к условиям пониженной солености и широко распространенном в этих водах. Эти водоросли формируют впечатляющие подводные «леса», простирающиеся от поверхности до десятиметровой глубины, служащие домом для мальков рыб, улиток и разнообразных ракообразных.

© Московский Комсомолец

В эпоху глобального потепления и продолжающегося опреснения Балтийского моря способность видов к быстрой адаптации становится критически важной. Генетическое исследование, основанное на секвенировании ДНК, выявило неожиданный факт: небольшие кустистые формы водорослей, ранее идентифицированные как отдельный вид – фукус узколистный, в действительности представляют собой клоны пузырчатого фукуса.

Удивительно, но фрагменты исходного растения распространялись морскими течениями, давая начало новым особям. Этот клон разросся более чем на 500 километров вдоль побережья Ботнического моря и, по мнению ученых, может являться самым крупным клоном в мире среди всех известных организмов. К сожалению, этот гигантский клон практически лишен генетического разнообразия, которое играет ключевую роль в устойчивости популяции к изменениям окружающей среды и, следовательно, в выживании всего вида, подчеркивает биолог Керстин Йоханнессон.

Ранее сообщалось, что стартап из Германии представил технологию пересадки головы на новое тело.