Древний подземный ход откопали под российским городом

Таинственный подземный ход со стенами из белого камня откопали в Торжке (Тверская область). Об этом сообщила археолог Наталья Сарафанова на своей странице в социальной сети.

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Под центральной площадью города скрывается прекрасно сохранившийся туннель, чьи стены из белого камня и основание, укрепленное намытым песком, остались нетронутыми временем. Предназначение этого загадочного хода пока остается неясным для ученых, однако высказываются предположения о его возможном использовании в качестве древней ливневой системы. Кроме того, неподалеку от этого места исследователи обнаружили фрагмент деревянной и булыжной мостовой.

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Не менее интригующей находкой стали древние погребения, обнаруженные под современной инфраструктурой. Одно из них содержало хорошо сохранившийся гроб. По словам археолога, пока не представляется возможным установить, являлись ли эти захоронения частью существовавшего здесь кладбища или же это стихийные могилы, возникшие по невыясненным обстоятельствам.

Археологические работы проводились на площади 9 Января, расположенной в самом центре Торжка. За несколько месяцев кропотливых исследований ученым удалось извлечь из недр земли множество разнообразных артефактов, среди которых монеты и арочные привески, датируемые XIII веком. Особую ценность представляют печати князя новоторжского Давида, новгородского архиепископа, правившего с 1308 по 1325 год, а также еще одна печать неизвестного типа, относящаяся к XIV веку.

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