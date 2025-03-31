Поддельные смартфоны Samsung заполонили рынок

Южнокорейская корпорация Samsung предостерегла пользователей от покупки поддельных смартфонов. На это обратило внимание издание SamMobile.

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28 марта компания опубликовала на своем австралийском сайте предупреждение о том, что некоторые магазины электроники и маркетплейсы заполонили поддельные телефоны. В фирме заметили, что продавцы выдают некачественные подделки за настоящие смартфоны Samsung, нелегально используя зарегистрированные товарные знаки.

«Чтобы избежать покупки поддельного продукта, мы настоятельно рекомендуем приобретать смартфоны только в нашем официальном интернет-магазине и у авторизованных продавцов», — заявили в корпорации.

Журналисты SamMobile заметили, что некоторые недобросовестные компании научились подделывать смартфоны. Однако фейковые устройства обычно можно легко обнаружить, так как их продают заметно дешевле оригинальных.

«Также такие гаджеты изготовлены дешево, в большинстве случаев с использованием недостаточно качественного оборудования», — рассказали авторы.

Также специалисты подчеркнули, что фейковые телефоны Samsung не имеют поддержку обновлениями Android и гарантии от производителя.

В конце марта корпорация Samsung запустила продажи QLED-телевизоров разрешением 8K. В США стоимость топового 98-дюймового телевизора оценили в 40 тысяч долларов, или около 3,4 миллиона рублей.