Первая немецкая ракета рухнула почти сразу после старта

Первая немецкая космическая ракета под названием Spectrum рухнула и взорвалась почти сразу после старта с космодрома Аннёйа на севере Норвегии. Полет с планируемым выходом на орбиту продлился всего 30 секунд, после чего ракета упала в море. Запуск тем не менее был признан успешным, причем на государственном уровне, хотя Spectrum - частная ракета, созданная баварским стартапом Isar Aerospace.

"Началась новая эра европейских космических путешествий", - объявила координатор по космосу правительства Германии Анна Кристманн. Довольны остались и в Isar Aerospace. Представители компании заранее предупреждали, что ракета может взорваться, и говорили, что даже 30 секунд полета станут большим успехом. "Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания", - заявил после запуска директор Isar Aerospace Дэниел Метцлер. В компании утверждают, что смогли собрать большое количество данных, а прекращение полета и падение ракеты были полностью контролируемыми. Следующие два носителя, согласно опубликованному заявлению, уже находятся в производстве, а в перспективе баварцы обещают выпускать до 40 ракет в год, причем, по их словам, практически полностью из собственных компонентов.

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В Германии и других странах ЕС эти ракеты очень ждут. Как отмечает издание Manager Magazin, Spectrum, хоть и обладает грузоподъемностью всего в одну тонну, может стать "прорывом" для европейской космонавтики. Для старта этих ракет предполагается и дальше использовать Аннёйа, откуда до сих осуществлялись только исследовательские суборбитальные запуски. Таким образом, у Германии и ЕС появится полностью работоспособный космодром на территории континентальной Европы, что значительно упросит доставку грузов на орбиту.