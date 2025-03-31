НАСА проведет масштабную проверку двигателей Starliner

Lenta.ru

НАСА планирует провести масштабную проверку двигателей пилотируемого космического корабля Starliner перед его следующим запуском. Об этом пишет издание ArsTechnica.

НАСА проведет масштабную проверку двигателей Starliner
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В следующий раз корабль отправится в космос в конце 2025-го или, что более вероятно, в 2026 году. В зависимости от результатов проверки двигателей, с которыми связано большинство проблем Starliner, корабль полетит с астронавтами на борту или без них.

Тесты двигателей Starliner намечены на весну и лето.

«Испытания на полигоне Белые Пески в Нью-Мексико будут включать в себя интегрированное включение ключевых двигателей Starliner в едином отсеке служебного модуля для проверки подробных тепловых моделей и информирования о потенциальных обновлениях двигательной установки и системы тепловой защиты космического корабля, а также об эксплуатационных решениях для будущих полетов», — заявило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

Ранее издание сообщило, что НАСА в ближайшей перспективе отказывается запускать грузовой корабль Cygnus производства компании Northrop Grumman к Международной космической станции.

Также в марте издание SpaceNews рассказало, что управление захотело отправить Starliner в очередной испытательный полет перед тем, как он станет использоваться для регулярной доставки астронавтов на околоземную орбиту.

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