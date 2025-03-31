Ученые раскрыли тайны вулканов на Венере

Исследователи из Вашингтонского университета в США предположили, что внешняя кора Венеры может постоянно двигаться за счет конвекции — процесса, при котором нагретые материалы поднимаются вверх, а холодные опускаются вниз. Этот механизм может объяснить многочисленные вулканы и другие особенности поверхности планеты. Работа опубликована в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors (PEPI).

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Конвекция на Земле происходит глубоко в мантии и приводит к движению тектонических плит. Однако земная кора слишком тонкая и холодная для такого процесса. На Венере же, где ее толщина может достигать 90 км, а температура поверхности достигает 470°C, условия для конвекции могут быть благоприятными.

«Ранее никто не рассматривал возможность конвекции в коре Венеры», — отметил профессор Слава Соломатов. — «Новые расчеты показали, что этот процесс вполне возможен и, вероятно, играет ключевую роль в геологической эволюции планеты».

Исследователи использовали методы гидродинамического моделирования и пришли к выводу, что Венера может быть гораздо более геологически активной, чем считалось ранее. Это открытие может помочь объяснить расположение и количество вулканов на планете — их насчитывается более 85 тысяч, согласно атласу, опубликованному в 2023 году.

Будущие миссии к Венере могут подтвердить эту гипотезу с помощью точных гравитационных измерений, выявляя области с разной плотностью и температурой. А пока ученые рассматривают возможность применения своих методов для исследования других планет, включая Плутон, где на ледяной поверхности обнаружены структуры, напоминающие границы тектонических плит Земли.