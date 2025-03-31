Создан редкий жидкий катализатор из палладия и галлия

Учёные из Австралии сделали большое открытие в химии: они создали катализатор из палладия и жидкого галлия, который может ускорить производство важных веществ в десятки тысяч раз. Этот катализатор — как волшебная палочка для заводов, где делают пластмассы, топливо и другие вещи, которыми мы пользуемся каждый день.

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Обычно в химии используют твёрдые катализаторы, например, металлы. Они помогают химическим реакциям идти быстрее, но для этого часто нужны высокие температуры — до тысячи градусов. Новый катализатор из жидкого галлия работает совсем иначе. Учёные растворили палладий в галлии, который становится жидким уже при 30 градусах — почти как вода. Это позволяет катализатору оставаться активным при низких температурах, что экономит энергию и делает процесс безопаснее.

Тесты показали, что он отлично справляется с созданием углеродных связей — основы для многих химических продуктов. Учёные надеются, что их изобретение поможет сделать производство чище и дешевле.