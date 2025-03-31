Тончайший складной смартфон Oppo не прошел брутальный тест на сгибание

Известный YouTube-блогер Зак Нельсон, также известный как JerryRigEverything, подверг испытанию на прочность новейший складной смартфон Oppo Find N5, который производителем позиционируется как самый тонкий в мире девайс в форм-факторе «книжка». Смартфон не выдержал фирменного теста на изгиб от блогера. Об этом сообщает издание GizmoChina.

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В начале испытания, как и ожидалось, алюминиевая рамка, внешнее стекло и гибкий внутренний дисплей справились с тестом на царапины. Внешний экран начал царапаться на 6-м уровне шкалы Мооса, а внутренний – на 2-м уровне, что является стандартным результатом для гибких дисплеев.

Однако ситуация резко изменилась во время теста на изгиб. Нельсон намеренно покрыл шарнир и дисплей смартфона пылью, имитируя реальные условия эксплуатации. Стоит отметить, что, хотя шарнир Find N5 и обладает водостойкостью, защита от пыли не заявлена.

Пыль, проникшая через шарнир, сыграла роковую роль. При попытке согнуть сложенный телефон в горизонтальной плоскости, на внутреннем экране появились две полосы мертвых пикселей. Для сравнения, конкурент – OnePlus Open – успешно прошел аналогичный тест. Дальнейшие испытания оказались еще более драматичными: при вертикальном изгибе в разложенном состоянии дисплей Oppo Find N5 был полностью разрушен.

Причины такой неудачи могут крыться в стремлении Oppo к ультратонкому дизайну. Более толстая рама, выполненная из того же материала, теоретически обеспечила бы большую структурную жесткость и могла бы предотвратить повреждения, зафиксированные на видео. Хотя Oppo ранее демонстрировала, что шарнир Find N5 выдерживает нагрузку до 50 кг, эти испытания проводились в контролируемых условиях и с направленным воздействием, что может отличаться от реального использования.

Несмотря на фиаско в тесте на изгиб, стоит отметить, что шарнир Oppo Find N5 достаточно прочен для большинства повседневных ситуаций, а складка на экране стала заметно менее выраженной по сравнению с предшественниками, за что компания заслуживает похвалы.