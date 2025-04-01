Найденный скелет плезиозавра рассказал об эволюции морских рептилий

Международная команда ученых обнаружила почти полный скелет плезиозавра Plesiopterys wildi, жившего в раннеюрском периоде 201–174 миллиона лет назад. Оказалось, что Plesiopterys wildi был промежуточным звеном между первыми плезиозаврами и более поздними криптоклидидами. Также палеонтологи пришли к выводу, что в раннем юрском периоде популяции плезиозавров, вероятно, часто были изолированы друг от друга. Исследование опубликовано в журнале PeerJ Life.

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Плезиозавры — это отряд вымерших морских рептилий, существовавших в мезозойскую эру 252–66 миллионов лет назад. В юрском периоде (201–145 миллионов лет назад) они сосуществовали с другими рептилиями, ихтиозаврами. Но если об ихтиозаврах известно много, то плезиозавры ранней юры — редкость в летописи окаменелостей.

Недавно шведские и немецкие ученые обнаружили останки плезиозавров в нижнеюрских (201–174 миллиона лет назад) отложениях формации Посидониеншифер, расположенной на юге Германии. Этот район известен хорошо сохранившимися скелетами морских рептилий. Новый экземпляр, получивший название MH 7, стал одним из самых полных скелетов плезиозавров, найденных в этом регионе.

Исследователи изучили строение MH 7 и с помощью филогенетического анализа сравнили его с другими плезиозаврами того же периода. Оказалось, что Plesiopterys wildi — вид, к которому принадлежит взрослая особь MH 7, — относится к ранним плезиозаврам и был близок к виду Franconiasaurus brevispinus. Эти виды представляют собой промежуточное звено между ранними плезиозаврами и более поздними криптоклидидами — группой, доминирующей в позднем юрском периоде.

Находка подтверждает, что эволюция плезиозавров шла поэтапно: ранние виды постепенно приобретали особенности, характерные для их поздних потомков. Кроме того, в раннем юрском периоде популяции плезиозавров могли быть регионально изолированы — по словам авторов, виды, вероятно, обитали в отдельных частях древнего европейского моря.

Новые данные показали, что ранний юрский период стал решающим временем в эволюции плезиозавров и ранних морских экосистем юрского периода.