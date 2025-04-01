Физики разгадали парадокс путешествий во времени

Согласно информации, опубликованной IOP Publishing, ученые из Университета Квинсленда пришли к выводу о теоретической возможности путешествий во времени, которые не приводят к парадоксальным ситуациям.

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Авторы исследования заявляют, что подобные путешествия согласуются с принципами детерминизма, подразумевающего невозможность для путешественника изменить ход предопределённых событий. При попытке вмешательства в прошлое история находит обходной путь, чтобы исход событий остался неизменным.

Однако исследователи подчеркивают, что знаменитый "парадокс дедушки" не является единственной проблемой, препятствующей путешествиям во времени. В настоящее время отсутствует необходимая технологическая база для осуществления таких перемещений.

Физик Барак Шошани из Канадского института теоретической физики в Ватерлоо также предполагает, что путешествия во времени возможны, но только при условии перемещения в альтернативные временные линии. Об этом он сообщил в своей статье, опубликованной в журнале SciPost Physics Lecture Notes.

Космолог Игорь Новиков, поддерживая теорию, исключающую парадоксы при путешествиях во времени, разработал принцип самосогласованности. Этот принцип утверждает, что путешествие в прошлое возможно, но изменение прошлого невозможно.

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Гипотеза о существовании параллельных миров также рассматривается в рамках интерпретации квантовой механики. В настоящее время ученые продолжают исследовать совместимость этих идей с другими теоретическими аспектами.