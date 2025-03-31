В ОАК ждут начало летных испытаний МС-21 с отечественными двигателями

Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха ожидает начала летных испытаний МС-21 с отечественными двигателями в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха, пишет ТАСС.

«С отечественным двигателем ПД-8 «Суперджет» приступил к летным испытаниям. И примерно такая же ситуация по программе МС-21. Мы ожидаем в самое ближайшее время начала летных испытаний», — сказал он.

В данный момент завершаются наземные отработки, добавил он.

17 марта министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов сообщил, что начало сертифицированных полетов полностью импортозамещенного пассажирского лайнера МС-21, оснащенного двигателями ПД-14 российского производства, запланировано на лето 2025 года. Разработчики уже начали проводить испытательные полеты МС-21, но пока самолет работает на двигателях зарубежного производства, добавил он.

До этого независимый эксперт Алексей Захаров заявил, что российские авиакомпании получат партию из 15 новых МС-21.