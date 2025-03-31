В гробнице Тутанхамона найдены следы жуткого ритуала

В гробнице египетского фараона Тутанхамона нашли следы проведения ритуала «пробуждения Осириса», сообщает Journal of Egyptian Archaeology. Археологи из Йельского университета выяснили, что обряд могли проводить прямо в погребальной камере.

Сообщается, что в гробнице нашли четыре желоба для жидкости, возможно воды, и четыре посоха. Данные предметы являются отсылкой к мифу о том, как египетский бог Осирис стал жертвой своего брата Сета и оказался заперт в саркофаге, а потом был выброшен в реку Нил. Потом, согласно легенде, Осириса возродил его сын Гор, победивший Сета. Гор пробудил мумию отца своим посохом. После этого Осирис вернулся на землю и стал править подземным миром.

Как считают специалисты, обряд в гробнице Тутанхамона подчеркивал возврат Египта к традиционному политеизму после так называемой ереси Эхнатона, отца Тутанхамона. Эхнатон ввел культ солнечного диска Атона. Он даже приказал уничтожить изображения других божеств и начертания их имен. Археологи изучат состав среды в желобах для определения точного состава того, что по ним лилось.

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