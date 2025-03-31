Китай ускорил испытания мозгового чипа, опережая Neuralink
Китайские ученые ускоряют клинические испытания мозгового чипа Beinao No.1 и планируют к концу года внедрить его еще 10 пациентам. Разработкой занимаются Китайский институт исследований мозга (CIBR) и технологическая компания NeuCyber NeuroTech.
На данный момент чип уже имплантирован трем людям. Если испытания продолжатся такими темпами, китайский проект может обогнать американскую компанию Neuralink Илона Маска по количеству пациентов. Для сравнения, у Neuralink сейчас три человека с имплантами, а у американской компании Synchron — десять.
Beinao No.1 — это малоинвазивный беспроводной чип, который размещается на поверхности мозга. Такой метод снижает риск повреждения тканей по сравнению с имплантами Neuralink, которые вживляются глубже для улучшения качества сигнала.
По словам ученых, уже в следующем году, после получения разрешений, планируется расширенное клиническое исследование с участием 50 пациентов. Также ведется разработка нового поколения чипа Beinao No.2, которое будет похоже на технологию Neuralink. Первые испытания на людях намечены на ближайшие 12−18 месяцев.
Разработчики заявляют, что их проект не связан с военными исследованиями и направлен исключительно на помощь людям с параличом. При этом NeuCyber ведет переговоры с инвесторами, но предупреждает, что в краткосрочной перспективе эта технология не принесет быстрой прибыли.