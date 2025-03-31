Китай ускорил испытания мозгового чипа, опережая Neuralink

Китайские ученые ускоряют клинические испытания мозгового чипа Beinao No.1 и планируют к концу года внедрить его еще 10 пациентам. Разработкой занимаются Китайский институт исследований мозга (CIBR) и технологическая компания NeuCyber NeuroTech.

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На данный момент чип уже имплантирован трем людям. Если испытания продолжатся такими темпами, китайский проект может обогнать американскую компанию Neuralink Илона Маска по количеству пациентов. Для сравнения, у Neuralink сейчас три человека с имплантами, а у американской компании Synchron — десять.

Beinao No.1 — это малоинвазивный беспроводной чип, который размещается на поверхности мозга. Такой метод снижает риск повреждения тканей по сравнению с имплантами Neuralink, которые вживляются глубже для улучшения качества сигнала.

По словам ученых, уже в следующем году, после получения разрешений, планируется расширенное клиническое исследование с участием 50 пациентов. Также ведется разработка нового поколения чипа Beinao No.2, которое будет похоже на технологию Neuralink. Первые испытания на людях намечены на ближайшие 12−18 месяцев.

Разработчики заявляют, что их проект не связан с военными исследованиями и направлен исключительно на помощь людям с параличом. При этом NeuCyber ведет переговоры с инвесторами, но предупреждает, что в краткосрочной перспективе эта технология не принесет быстрой прибыли.