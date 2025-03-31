В зоне Чернобыльской АЭС обнаружены мутанты

Животные в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС демонстрируют не только устойчивость к радиации, но и признаки ускоренной эволюции. Новые исследования показывают: за десятилетия после аварии у многих видов появились уникальные черты, которые ранее не встречались в природе. Об этом сообщают РИА Новости.

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Испанские биологи обнаружили у чернобыльских лягушек необычную черную окраску, которую связывают с повышенным содержанием меланина — пигмента, способного частично защищать организм от воздействия радиации. Ученые полагают, что темные лягушки имели больше шансов выжить после катастрофы и передать свои гены потомству.

Особое внимание ученых привлекли волки. По данным американских биологов, их иммунная система показывает повышенную устойчивость к онкологическим заболеваниям, несмотря на регулярное облучение в шесть раз выше безопасного для человека уровня. А у собак, живущих вблизи АЭС, выявлены изменения в ДНК, отличающие их от обычных популяций.

Даже птицы адаптируются к радиации — у них наблюдается повышение уровня антиоксидантов, защищающих от клеточных повреждений. А вот у домашних животных в первые годы после катастрофы фиксировались тяжелые мутации: пороки развития, лишние конечности, аномальный окрас.

Полученные данные подталкивают ученых к пересмотру взглядов на влияние радиации: она может не только разрушать, но и запускать неожиданные эволюционные процессы. Однако, как отмечают исследователи, это не повод недооценивать опасность — приспособиться смогли далеко не все.