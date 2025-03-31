Почти половина студентов РФ пишут дипломные и курсовые с помощью ИИ

Согласно исследованию Ассоциации «Я – профессионал», проведенному в феврале 2025 года, 85% учащихся российских вузов в той или иной степени прибегают к помощи искусственного интеллекта. Результаты опроса 1041 студента оказались в распоряжении «Ведомостей».

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Анализ показал, что почти треть студентов (29,3%) используют нейросети в учебе и повседневной жизни регулярно. Значительная доля (35,4%) прибегает к ним время от времени, а 20,3% – эпизодически. Лишь небольшая часть опрошенных (9,7%) пробовали нейросети, но отказались от их использования, и совсем незначительное количество (4,8%) никогда не имели опыта работы с подобными технологиями.

Среди наиболее популярных задач, для решения которых студенты используют ИИ, лидирует поиск информации (77%). Значительное число респондентов (43%) применяют нейросети для создания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ. Более трети (36%) генерируют изображения с помощью ИИ, четверть (24%) – презентации, а 22% – программный код.

Исследование также выявило, что студенты считают развитие искусственного интеллекта приоритетным направлением для России. Более половины опрошенных (54%) назвали ИИ наиболее важной технологией для страны. В числе других перспективных областей были отмечены биоинженерия (48%), новые материалы (35%), микроэлектроника (32%) и квантовые технологии (29%).

Директор ассоциации «Я – профессионал» Валерия Касамара отметила закономерность в развитии новых технологий, включающую этапы ознакомления, применения и регламентации. Она провела параллель с внедрением системы «Антиплагиат» в вузах, подчеркнув необходимость контроля авторства студенческих работ. По мнению Касамары, недобросовестное использование нейросетей требует пресечения, аналогично борьбе с плагиатом. Она указала на интерес студентов к инновациям и предположила, что следующим шагом станет разработка правил использования ИИ в образовательном процессе.