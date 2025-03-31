Смартфон iQOO Z10x засветился на Geekbench

iQOO готовит к выпуску новый смартфон Z10x, и он уже появился в базе тестов Geekbench. Мы узнали первые подробности о его начинке, хотя официально телефон ещё не представили. Судя по всему, это будет доступная модель для тех, кто ищет что-то простое, но мощное.

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Тесты показали, что iQOO Z10x работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300. Это чип с восемью ядрами, который справляется с играми и приложениями, но не перегружает батарею. В тестируемой версии было 8 ГБ оперативной памяти. Ещё одна хорошая новость: смартфон сразу получит Android 15, самую свежую систему от Google.

Остальные детали пока не раскрыты, но известно, что iQOO Z10x ждёт нас после запуска Z10, который покажут 11 апреля. Обычный Z10 обещает мощный Snapdragon 7s Gen 3, яркий экран с 5000 нит и батарею на 7300 мАч с зарядкой 90 Вт. Скорее всего, Z10x будет попроще и дешевле, но точной даты выхода пока нет — говорят, это случится летом или осенью.