Американская корпорация Apple вступила в противостояние с миллиардером Илоном Маском, основателем Tesla и SpaceX. Причиной конфликта стало соперничество компаний в сфере устранения зон отсутствия сотовой связи за счет спутниковой. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Издание сообщает, что Apple активно инвестирует в технологии космической связи, в то время как SpaceX уже развернула группировку из более чем 550 спутников Starlink, обеспечивающих мобильную связь. Компании ведут борьбу за спектр радиочастот, необходимый для передачи сигналов.

Как утверждают источники WSJ, вложения Apple в космическое направление вызвали недовольство у Маска. SpaceX даже обратилась к федеральным регуляторам с требованием приостановить финансирование инициатив Apple по расширению ее спутниковой сети.

Напряжение усилилось в последние месяцы, когда SpaceX и ее партнер T-Mobile предложили Apple интегрировать поддержку Starlink в iPhone, отмечают источники. После интенсивных переговоров стороны достигли договоренности о появлении спутниковой мобильной связи SpaceX и T-Mobile в будущих моделях iPhone.

Расширение покрытия сети в удаленных районах может стимулировать продажи iPhone и способствовать более широкому распространению Starlink. Компании в определенной степени зависят друг от друга для реализации своих стратегий. Например, Globalstar, партнер Apple по спутниковой связи, использует SpaceX для запуска спутников, обеспечивающих внесетевое подключение iPhone. В свою очередь, SpaceX и T-Mobile заинтересованы в Apple для обеспечения использования своих услуг на устройствах iPhone.

Руководители Apple и SpaceX уже обсуждали возможность прямого соединения iPhone со спутниками SpaceX, однако соглашение так и не было достигнуто.