На Солнце произошли три вспышки класса М

Ученые наблюдают системный рост солнечной активности.

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В ночь на понедельник на Солнце были зафиксированы три вспышки предпоследнего класса мощности, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

"31 марта в 01:50 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4048 (S15E68) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут", - сообщает институт.

Также в 02:19 мск произошла вспышка М1.5, а в 02:48 мск - М1.0.

По информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, всего с 28 по 31 марта произошло более 50 вспышек, в том числе одна - Х и 11 - М.

"Рост активности, судя по всему, носит системный характер, так как число активных центров растет одновременно как в северном, так и в южном полушарии. Наиболее сильная серия взрывов регистрируется сейчас к югу от солнечного экватора в активной области № 4048. Центр находится пока на значительном (около 60 градусов) удалении от линии Солнце-Земля, но сокращает этот угол на 15 градусов каждые сутки и к середине недели выйдет в зону максимального влияния. Понемногу "цеплять" Землю он, впрочем, сможет начать уже завтра, во вторник. Риски, связанные с другими солнечными центрами, пока заметно ниже, но также не являются нулевыми", - говорится в сообщении.

О вспышках

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пятьклассов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.