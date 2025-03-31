Обсерватория «Чандра» помогла реконструировать взорвавшуюся сверхновую

Археологию представляют обычно как раскопки где-нибудь в джунглях или внутри древних пирамид. Однако исследование в The Astrophysical Journal показывает, что и в космосе возможны своего рода археологические изыскания.

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Изучая данные рентгеновской обсерватории «Чандра», астрономы исследовали останки погибшей звезды. Эта «археология сверхновых» помогла раскрыть важные детали о звезде, которая самоуничтожилась — вероятно, более миллиона лет назад.

Сегодня система под названием GRO J1655-40 состоит из черной дыры массой почти в семь солнечных и звезды примерно вдвое меньшей массы. Однако так было не всегда. Изначально пара состояла из двух ярких светил. Истратив все топливо, большая звезда взорвалась, превратившись в сверхновую. Внешние ее слои разлетелись окрест, частично упав на соседку.

Сравнивая спектры с компьютерными моделями звезд, превращающихся в сверхновые, ученые сумели восстановить ключевые физические характеристики взорвавшейся звезды. Они обнаружили, что, судя по количеству 18 различных элементов в ветре, погибшее светило было примерно в 25 раз массивнее Солнца и содержало гораздо больше элементов тяжелее гелия по сравнению с нашей звездой.

Это исследование открывает путь для новых работ в области «археологии сверхновых» с использованием данных о других двойных звездных системах.