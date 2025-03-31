Мошенники с помощью беспроводных наушников крадут данные россиян

Мошенники могут использовать уязвимости в беспроводных наушниках для кражи данных россиян — устройство также могут превратить в инструмент для слежки, рассказала инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

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«Мало кто задумывается, что обычная гарнитура может превратиться в инструмент для слежки, кражи данных и даже финансового мошенничества. Уязвимости в Bluetooth и прошивке наушников открывают перед злоумышленниками опасные возможности — и порой все происходит незаметно для самого владельца устройства», — сказала Едемская РИА Новости.

Речь идет, главным образом, о наушниках устаревших моделей, которые работают на версиях Bluetooth 4.2 и ниже. На них применяются слабые механизмы шифрования. Также риск возрастает, если устройство не получает обновлений прошивки.

«Серьезным риском являются и небезопасные Bluetooth-профили, вроде Hands-Free Profile без полноценного шифрования, а также смартфоны и планшеты, где отключена проверка при подключении новых аксессуаров. Все эти факторы в совокупности делают пользователя легкой мишенью», — предупредила эксперт.

С помощью специальных инструментов мошенники, по словам Едемской, могут «поймать» Bluetooth-трафик, расшифровать его и получить доступ к личной информации. Кроме того, они могут удаленно активировать микрофон или использовать устройство, чтобы с помощью вредоносного кода перехватывать логины и пароли к банковским приложениям.

Эксперт рекомендует использовать наушники с Bluetooth не ниже версии 5.0, отключать Bluetooth, когда он не нужен, обновлять девайс и не подключаться к незнакомым устройствам.