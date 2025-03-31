Российское ПО может пострадать из-за возвращения западных компаний

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) выражают опасения, что процесс импортозамещения в отрасли может замедлиться в связи с возможным возвращением на рынок западных конкурентов. Отечественные IT-компании обратились к министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) с просьбой усилить меры поддержки для сохранения темпов развития. Об этом сообщает издание «Ведомости».

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Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), объединяющая крупные российские IT-компании, предложила ряд инициатив, направленных на защиту внутреннего рынка. Среди них – введение государственного регулирования цен на российские программные продукты, механизмы компенсации убытков отечественным производителям со стороны западных компаний, а также отмена штрафных санкций за использование иностранного ПО. Информацию об этом распространили «Ведомости», ссылаясь на исполнительного директора АПКИТ Николая Комлева.

По мнению Комлева, в случае сохранения санкционного давления после завершения специальной военной операции (СВО) необходимо продлить действие существующих инструментов импортозамещения. К ним относятся субсидии, льготное кредитование и налоговые преференции, как для создателей, так и для потребителей отечественного софта. АПКИТ настаивает на внесении изменений в налоговое законодательство, позволяющих учитывать расходы на российские IT-решения в себестоимости продукции предприятий.

В качестве финансовых мер поддержки предлагается расширить программу Российского фонда развития информационных технологий, предоставляющего финансовую помощь российским разработчикам. Также выдвинута инициатива о создании рабочей группы по вопросам ценообразования на отечественное ПО, с участием представителей Федеральной антимонопольной службы, Счетной палаты, Генеральной прокуратуры, отраслевых объединений и ведущих разработчиков. Комлев отметил, что распространенное среди потребителей мнение о высокой стоимости отечественного ПО является препятствием для полноценного перехода на российские разработки.

АПКИТ выразила несогласие с идеей введения сбора за использование зарубежного ПО, которую ранее озвучивал глава Минцифры Максут Шадаев. По мнению ассоциации, подобная мера может привести к уклонению от лицензирования и переходу на нелегальное ПО, что негативно скажется на доходах российских разработчиков и их инвестиционной активности.

Кроме того, предложено усилить популяризацию российских IT-решений в образовательной сфере через проекты «Код будущего» и «Цифровые кадры». АПКИТ также считает необходимым ввести дополнительные ограничения для западных компаний, включая симметричные меры, запрет на участие в госзакупках и обязательство компенсировать убытки, понесенные российскими заказчиками после ухода с рынка в 2022 году.

Комлев подчеркнул, что текущая геополитическая обстановка вызывает у бизнеса опасения относительно замедления процесса импортозамещения. Компании, еще не перешедшие на отечественный софт, могут отказаться от этого шага без сохранения стимулирующих мер.

Руководитель Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух на заседании общественного совета при Минцифры также отметил значительные ресурсы, вложенные государством и бизнесом в импортозамещение, и подчеркнул риски для отечественных разработчиков в случае возвращения западных вендоров.

В Минцифры заверили, что поддержка российских IT-компаний остается приоритетным направлением и будет продолжена. Ведомство сообщило о готовности рассмотреть все предложения АПКИТ и сформировать официальную позицию по ним. При этом в Минцифры не исключают, что возможное возвращение иностранных IT-компаний может способствовать усилению конкуренции на рынке программного обеспечения.