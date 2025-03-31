Трамп рассказал о сделке по продаже американского сегмента TikTok

Сделка по продаже американского сегмента TikTok, принадлежащего китайской компании ByteDance, будет заключена уже на текущей неделе. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters.

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По его словам, процесс завершится к 5 апреля.

«У нас много потенциальных покупателей. Интерес к TikTok огромный», — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что хотел бы избежать блокировки данного сервиса на территории страны.

19 января в США вступил в силу закон, требующий от ByteDance продать американский сегмент TikTok. Если китайская компания не выполнит выдвинутые условия, то Вашингтон введет запрет на использование этой социальной сети из соображений национальной безопасности.

В целом закон свидетельствует об обеспокоенности США тем, что связь TikTok с китайской компанией делает сервис подконтрольным правительству КНР. По мнению американского руководства, Пекин может использовать платформу для массового влияния на политические взгляды жителей других государств.

23 марта агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что некитайские инвесторы ByteDance рассматривают возможность увеличить свои доли и приобрести американский сегмент TikTok.