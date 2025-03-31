В Cеть слили базу данных оператора для заключенных Zonatelecom

В сеть утекли данные пользователей российской IT-компании «Защищенные Телекоммуникации» (Zonatelecom), специализирующейся на обеспечении связи на территории пенитенциарных учреждений. Злоумышленники, ранее заявившие о взломе компании, опубликовали в открытом доступе базу данных объемом 25 ГБ. Об этом сообщает Telegram-канал True OSINT.

© Газета.Ru

Согласно заявлению хакеров, слитые материалы содержат конфиденциальную информацию клиентов, включая их полные имена, контактные телефоны, адреса электронной почты, а также данные банковских карт и идентификаторы. Предполагается, что утечка затронула более 9,3 миллиона записей пользователей.

Помимо этого, группа, осуществившая атаку, утверждает о владении еще 112 ГБ данных базы 1С с финансовой документацией компании и 800 ГБ информации из внутренней сети компании. Подлинность заявлений и достоверность опубликованных данных в настоящее время проверяются.

Перед публикацией новости «Газета.Ru» направила запрос в «Защищенные Телекоммуникации» (Zonatelecom).