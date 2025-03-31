В России запустят проект по выявлению фишинговых сайтов

В России с 12 мая 2025 года планируют запустить пилотные проекты по борьбе с киберпреступлениями. Первый направлен против фишинговых сайтов, имитирующих госресурсы. Второй создаст систему обмена данными между банками, операторами связи и госорганами для оперативного выявления мошенничества, сообщает «Парламентская газета».

Проекты разработаны Минцифры при участии ФСБ, МВД, ЦБ и других ведомств. Согласно проекту постановления, принять участие также могут и другие госорганы, соцсети, операторы сотовой связи, провайдеры. Пилотный режим продлится до марта 2026 года.

С 2022 года в России уже работает платформа «Антифишинг», заблокировавшая 777 тысяч опасных сайтов. Она в автоматическом режиме ищет подозрительные веб-страницы, блокирует их и оповещает пользователей о возможных угрозах. Однако число атак растет: в 2024 году их было вдвое больше, чем годом ранее. Новая система позволит не только блокировать угрозы, но и предотвращать их.

Ранее сообщалось, что в России участились случаи мошенничества, нацеленные на детей и подростков. Теперь преступники обманывают их от имени почты. Чтобы заполучить деньги и ценности, злоумышленники присылают СМС о том, что пришла посылка. Позже звонят с требованием продиктовать код для подтверждения. Кроме того, представляясь сотрудниками госорганов, аферисты запугивают своих жертв — угрожают взломом личных данных и уголовной ответственностью.

Кроме того, мошенники начали требовать деньги за «лишних» домашних животных. Аферисты представляются сотрудниками жилищной инспекции и обзванивают граждан, чтобы узнать количество питомцев в квартире. Затем они заявляют о превышении якобы установленного лимита и требуют деньги за разрешение, угрожая в противном случае изъятием животных.