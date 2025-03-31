Космический аппарат Solar Orbiter, совместно ESA и НАСА, запечатлел уникальные кадры тонких труб, заполненных частицами солнечного ветра, исходящими от нашего Солнца. Снимки были сделаны инструментом Metis – коронографом, который блокирует яркий солнечный свет, чтобы можно было увидеть слабые явления в короне, внешней атмосфере Солнца. Об этом сообщили в пресс-релизе ESA.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Astrophysical Journal, сообщается о наблюдении удивительной спиральной структуры. Она простирается от 1,5 до 3 солнечных радиусов и наблюдалась более 3 часов. Для понимания масштабов: радиус Солнца составляет около 696 347 км, значит, описанная структура охватывает приблизительно 2 089 041 км.

«Насколько нам известно, эти наблюдения уникальны, поскольку они, по-видимому, напрямую показывают длительный отток альфвеновского солнечного ветра в гелиосферу», – говорится в исследовании.

Альфвеновский солнечный ветер – это поток заряженных частиц, движущийся по магнитным линиям Солнца, который влияет на космическую погоду и может вызывать полярные сияния на Земле.

Metis – единственный инструмент, способный увидеть такие тонкие особенности солнечного ветра. Это дает ученым возможность изучать не только сам ветер, но и процессы, происходящие в короне, где формируются эти частицы. Solar Orbiter, который уже записал струи солнечной плазмы у Южного полюса Солнца, продолжает собирать данные о экстремальных физических процессах нашей звезды.

Миссия Solar Orbiter запланирована до 2026 года, с возможным продлением до 2030 года, что позволит ученым в ближайшие годы глубже изучить динамику Солнца и его влияние на планеты.

Эти новые наблюдения важны, так как они расширяют наше понимание о том, как формируется солнечный ветер и каким образом процессы в короне влияют на космическую погоду. Полученные данные могут помочь улучшить прогнозирование полярных сияний, защитить космические и наземные технологии, а также пролить свет на внутреннюю структуру Солнца.

Таким образом, инновационные методы визуализации, использованные в Solar Orbiter, открывают окно в тайны нашей звезды и дают возможность детально изучать явления, которые ранее были недоступны для наблюдения.