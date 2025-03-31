Эксперт рассказал об опасности полной разрядки смартфона

Полная разрядка смартфона приведет к преждевременному старению батареи, заявил газете «Известия» руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФона» Александр Джакония.

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Он рассказал, что работа современных литий-ионных аккумуляторов основана на постоянном движении ионов между катодом и анодом, и «чем чаще пользователь дает им отдохнуть» в состоянии полного разряда, тем быстрее они «устают».

По словам эксперта, не стоит разряжать аккумулятор ниже 40%.

«Такой подход позволяет сохранить работоспособность аккумулятора на более длительный срок», — отметил он, добавив, что в некоторых аккумуляторах внедрена технология «умной зарядки», благодаря которой смартфон сам контролирует процесс заряда и избегает длительного нахождения в противоположном состоянии 100% заряда.

Также важно оберегать смартфон от внешних воздействий.

«Чехол защитит от царапин и сработает как подушка безопасности при падении, смягчая удар и спасая корпус устройства. Современные защитные пленки и стекла предотвращают появление трещин и царапин на экране, сохраняя чувствительность к касаниям», — сказал он.

Еще одно правило – контроль температуры окружающей среды, отметил эксперт. Не стоит оставлять телефон на солнце или в холодной машине.

«В мороз батарея теряет заряд быстрее, а при перегреве существует риск повреждения внутренних компонентов», — сказал он.

Также важно делать цифровую уборку. Джакония подчеркнул, что необходимо следить за медиафайлами и кэшем своего смартфона, убирать неиспользуемые приложения.