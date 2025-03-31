В Сеть слили характеристики камеры Oppo Find X8 Ultra

Новый флагман Oppo Find X8 Ultra обещает стать настоящим камерафоном, и свежая утечка раскрывает, что нас ждёт. По данным инсайдера Digital Chat Station, телефон получит четыре камеры, каждая по 50 мегапикселей, и все они будут работать на полную мощь без цифровых «урезок».

© Oppo

Главная камера — это огромный 1-дюймовый сенсор LYT900, который отлично ловит свет, особенно в темноте. Ещё будет широкоугольная камера JN5 для пейзажей и две телекамеры с увеличением: одна с 3-кратным зумом (LYT700, 70 мм) и другая с 6-кратным (LYT600, 135 мм). Такое сочетание позволит снимать всё — от мелочей крупным планом до далёких объектов.

Скорее всего, Oppo Find X8 Ultra покажут 10 апреля в Китае вместе с другими новинками — Find X8s, планшетом Pad 4 Pro и наушниками Enco Free 4. Говорят, он получит мощный процессор Snapdragon 8 Elite и батарею на 6100 мАч с зарядкой до 100 Вт. Пока неясно, выйдет ли он за пределы Китая.