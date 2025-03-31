В Египте обнаружили 3200-летнюю гробницу военачальника Рамсеса III

Археологи из Министерства туризма и древностей Египта обнаружили гробницу, датируемую 3200 годами, которая, по предположениям, принадлежала старшему военачальнику эпохи фараона Рамсеса III. Раскопки проводятся на месте Телль-эль-Масхута в мухафазе Исмаилия, районе, известном своим стратегическим значением в защите восточных границ Египта в период Нового царства.

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Гробница построена из глиняных кирпичей и состоит из главной погребальной камеры, окруженной тремя дополнительными помещениями, стены которых покрыты белым раствором. Внутри были обнаружены артефакты, свидетельствующие о высоком статусе покойного: золотое кольцо с картушем Рамсеса III, бронзовые наконечники стрел и шкатулка из слоновой кости.

Обнаружение человеческих останков, покрытых картонажем (смесь льна и гипса), а также находки алебастровых сосудов, полудрагоценных камней и амулетов с изображением богов Тауерет и Беса, указывают на многослойное использование гробницы в разные исторические периоды. Такие захоронения подчеркивают, что регион был важным перекрестком цивилизаций — здесь соседствуют элементы древнеегипетской, греко-римской и даже поздней античной культур.

Данное открытие имеет особую важность, поскольку подтверждает, что Телль-эль-Масхута служил ключевым военным форпостом в древнем Египте. Археологи считают, что обнаруженные артефакты позволяют реконструировать роль военачальника Рамсеса III в обороне страны, особенно в свете его знаменитых побед над «народами моря», когда египетский флот проявил тактическое превосходство на Ниле.