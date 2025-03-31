Xiaomi представила новый умный вентилятор

Xiaomi показала свой новый гаджет — Smart Standing Air Circulation Fan, который скоро будет доступен по всему миру. Это умный вентилятор. Xiaomi говорит, что он может полностью обновить воздух в помещении всего за две минуты.

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Этот вентилятор умеет многое: он выдаёт мощный поток воздуха — до 1440 кубометров в час, и дует на расстояние до 13 метров. Его можно поворачивать на 120 градусов в стороны и на 100 градусов вверх-вниз, чтобы прохлада дошла до каждого уголка комнаты площадью до 50 квадратных метров. Весит он всего 2,6 килограмма.

Управлять вентилятором можно через приложение Xiaomi Home. Ещё он понимает голосовые команды через Amazon Alexa и Google Home. Двигатель работает тихо и экономит энергию, что тоже плюс. Пока неизвестно, сколько он будет стоить, но Xiaomi обещает запустить его по всему миру до лета.