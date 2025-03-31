Следующий iPad Pro получит фирменный 5G-модем Apple

Apple разрабатывает новые модели iPad Pro с чипом M6 и собственным 5G-модемом. Об этом сообщил Марк Гурман в свежем выпуске своей рассылки Power On.

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По его словам, устройства выйдут не раньше 2027 года — ориентировочно в первой половине. Новый модем, вероятно, будет называться Apple C2. Сейчас все версии iPad с поддержкой сотовых сетей используют модемы Qualcomm.

Первый чип собственной разработки, Apple C1, дебютировал совсем недавно — в модели iPhone 16e.

Если Apple сохранит традиционный цикл обновлений iPad Pro, то ближайшая модель с чипом M5 появится уже в октябре 2025 года. Таким образом, версии с M6 и новым модемом могут стать вторым крупным обновлением за два с половиной года.

Также компания работает над базовым iPad 12 поколения с более свежим чипом и обновленным MacBook Air с процессором M5, но сроки их релиза пока не называются. Гурман предполагает, что их стоит ждать в 2026 году.