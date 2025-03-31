Ростех разработал устойчивые к морозам фотомодули для машинного зрения

Холдинг "Росэлектроника" Ростеха разработал первые российские модули для систем машинного зрения и видеомониторинга, которые могут применяться в экстремальных условиях, например, в Арктике.

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Как сообщили в Ростехе, они впервые будут представлены на выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2025" в Москве.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех разработал первые российские фотомодули на кристаллах кремния с разрешением 4 мегапикселя. Изделия предназначены для систем машинного зрения и видеомониторинга, которые могут применяться в экстремальных условиях, например, в Арктике. Опытные образцы будут впервые представлены на международной выставке "Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2025". Новые фотоприемники создаются на базе наиболее распространенной в настоящее время технологии построения интегральных микросхем (КМОП с технологической нормой 180 нм)", - сообщили там.

В госкорпорации отметили, что отличительной особенностью разработки стали крайне малое энергопотребление и высокая скорость работы. Заложенные в фотомодули характеристики сопоставимы с ведущими мировыми аналогами. Они работают в спектральном диапазоне 400-900 нм с разрешением 2048 2048 - размер одного пикселя составляет 5,3 5,3 мкм.

"На сегодняшний день формат КМОП-датчика с разрешающей способностью 4 мегапикселя является оптимальным для существующей технологии 180 нм и очень востребован в системах машинного зрения и мониторинга. Однако зависимость от иностранных комплектующих тормозит развитие отечественных видеосистем. Поэтому наше предприятие оперативно разработало опытные образцы первого российского фотомодуля, которые будут продемонстрированы на выставке "Фотоника". В 2026 году планируется начать серийное производство изделий", - отметил генеральный директор разрабатывающего модули ЦНИИ "Электрон" Алексей Вязников.

19-я международная специализированная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники "Фотоника. Мир лазеров и оптики - 2025" пройдет с 1 по 4 апреля в ЦВК "Экспоцентр". Мероприятие организовано при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.