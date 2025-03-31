HP представила ноутбуки серии ZBook Ultra 14

Компания HP начала продажи новых рабочих станций ZBook Ultra 14 с процессорами AMD Ryzen AI Max, но без дискретной графики. При этом цены доходят до внушительных $8250.

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Базовая версия с Ryzen AI Max Pro 385, встроенной графикой Radeon 8050S, 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ стоит $4296. За флагманскую конфигурацию с Ryzen AI Max Pro 395, 128 ГБ LPDDR5X и SSD на 4 ТБ просят максимальные $8250.

При этом ноутбуки используют только интегрированную графику, а цена растет за счет увеличения объема памяти и хранилища. Например, апгрейд с 64 до 128 ГБ ОЗУ и расширение SSD с 1 до 4 ТБ обойдется в $2590.

Все модели оснащены 14-дюймовыми OLED-дисплеями 2.8K, аккумулятором на 74,5 Вт·ч и корпусом из алюминия.