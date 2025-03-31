WhatsApp начнет удалять «мертвые» аккаунты

С 31 марта 2025 года мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta; признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ) начнет удалять неактивные аккаунты.

Под прицел, в первую очередь, попадут те, кто не проявлял активности в приложении на протяжении более чем 120 дней. Это решение повлечет за собой необратимое удаление всей цифровой истории – личных диалогов, фотографий, видео и списка контактов.

Чтобы избежать печальной участи, владельцам «мертвых» аккаунтов достаточно лишь единожды напомнить о себе до наступления критической даты. Простое действие, будь то отправка сообщения или совершение звонка, вернет аккаунт к жизни. Специалисты настоятельно рекомендуют создать резервные копии важных бесед, даже если вы являетесь активным пользователем мессенджера.

Разработчики объясняют столь радикальный шаг соображениями безопасности. По их словам, неактивные аккаунты превращаются в потенциальную мишень для злоумышленников, стремящихся использовать их для распространения нежелательной рекламы и обмана.