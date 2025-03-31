В ЮАР нашли хорошо сохранившееся членистоногое возрастом около 444 млн лет

Британские палеонтологи из Университета Лестера обнаружили ископаемые останки древнего членистоногого с исключительно хорошо сохранившимися мягкими тканями. Примечательно, что у этой окаменелости, в отличие от большинства подобных находок, отсутствует внешний панцирь. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Papers in Palaeontology (PIP). Ученые идентифицировали находку как новый вид, получивший научное название Keurbos susanae.

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Окаменелость нашли в Южной Африке на территории формации Соом в 402 километрах к северу от Кейптауна. По словам исследователей, окаменелость представляет собой "вывернутое наизнанку чудо природы". У нее прекрасно сохранились внутренние структуры, включая мышцы, сухожилия и даже элементы пищеварительной системы.

По мнению ученых, такая исключительная сохранность мягких тканей объясняется особыми условиями древнего океана, где обитал этот организм. Водная среда характеризовалась низким содержанием кислорода, но высоким уровнем растворенного сероводорода. Именно эти специфические условия, по-видимому, способствовали минерализации мягких тканей, в то время как кислая среда растворила более твердые части тела.

Особую значимость находке придает ее возраст — организм существовал накануне одного из самых масштабных вымираний в истории Земли. Ордовикское вымирание, произошедшее около 443 млн лет назад, привело к исчезновению почти 85% морских видов. К сожалению, как отмечают исследователи, место находки в настоящее время уничтожено горнодобывающими работами, что делает маловероятным обнаружение новых экземпляров этого вида.