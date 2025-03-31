В гробнице Тутанхамона нашли следы проведения древнего обряда

В гробнице Тутанхамона нашли следы древнего обряда воскрешения языческого божества
Американские археологи из Йельского университета выяснили, что погребальная камера египетского фараона Тутанхамона, вероятно, была местом проведения ритуала под названием «Пробуждение Осириса». Исследование опубликовано в научном издании Journal of Egyptian Archaeology (JEA).
В гробнице обнаружили четыре желоба для возлияний жидкости (возможно, нильской воды) и четыре посоха. Эти предметы отсылают к содержанию мифа о том, как египетский бог Осирис пал жертвой коварства своего брата Сета, который запер родственника в саркофаге и выбросил в Нил.
Однако впоследствии Осирис был возрожден своим сыном Гором, победившим Сета и пробудившим мумию отца своим посохом. После этого Осирис не вернулся на землю, но стал править подземным миром.
По словам специалистов, обряд в гробнице Тутанхамона подчеркивал возврат Египта к традиционному политеизму после так называемой «ереси» Эхнатона, отца Тутанхамона. Эхнатон ввел культ солнечного диска Атона. Он даже приказал уничтожить изображения других божеств и начертания их имен.
Тутанхамон восстановил роль Осириса в загробной жизни, став символом религиозной реставрации.
Ученые планируют изучить химический следы в желобах, чтобы точно определить состав возлияний.