В гробнице Тутанхамона нашли следы проведения древнего обряда

Американские археологи из Йельского университета выяснили, что погребальная камера египетского фараона Тутанхамона, вероятно, была местом проведения ритуала под названием «Пробуждение Осириса». Исследование опубликовано в научном издании Journal of Egyptian Archaeology (JEA).

В гробнице обнаружили четыре желоба для возлияний жидкости (возможно, нильской воды) и четыре посоха. Эти предметы отсылают к содержанию мифа о том, как египетский бог Осирис пал жертвой коварства своего брата Сета, который запер родственника в саркофаге и выбросил в Нил.

Однако впоследствии Осирис был возрожден своим сыном Гором, победившим Сета и пробудившим мумию отца своим посохом. После этого Осирис не вернулся на землю, но стал править подземным миром.

По словам специалистов, обряд в гробнице Тутанхамона подчеркивал возврат Египта к традиционному политеизму после так называемой «ереси» Эхнатона, отца Тутанхамона. Эхнатон ввел культ солнечного диска Атона. Он даже приказал уничтожить изображения других божеств и начертания их имен.

Тутанхамон восстановил роль Осириса в загробной жизни, став символом религиозной реставрации.

Ученые планируют изучить химический следы в желобах, чтобы точно определить состав возлияний.