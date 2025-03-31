Защищенный смартфон Samsung Galaxy XCover 7 Pro прошел сертификацию

Samsung готовит к выпуску свой новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro, который станет «крепким орешком». Недавно он прошёл проверку в американской комиссии FCC и появился в тестах Geekbench, что значит — ждать осталось недолго.

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По данным FCC, Galaxy XCover 7 Pro поддерживает все современные сети — от 2G до 5G, а ещё Wi-Fi 6 и Bluetooth. В тестах Geekbench телефон показал, что работает на процессоре Snapdragon 7s Gen 3. Памяти в нём 6 ГБ, а система — новейшая Android 15 с оболочкой One UI 7.

Galaxy XCover 7 Pro станет улучшенной версией прошлогоднего XCover 7. Он получит батарею на 4265 мАч. Пока Samsung не рассказала, когда точно телефон появится в магазинах, но раз он уже прошёл сертификацию, это может случиться в ближайшие месяцы.