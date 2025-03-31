Samsung предсказали крах на рынке Android-устройств

Обозреватель портала 9to5Google Дэмиен Уайлд высказал мнение, что Samsung, у которой пока всё в порядке на рынке, может потерять лидерство в силу отсутствия инноваций.

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По мнению автора, компания, хотя и обходит Google в отрасли смартфонов, при этом сотрудничая по части ПО и «умных» функций, уже испытывает некоторые проблемы в аппаратной части, поскольку последние релизы флагманских телефонов не имели значительного прорыва по сравнению с предыдущими линейками. Конкуренция с Google и другими производителями становится сильнее, и разрыв между компаниями сокращается.

Уайлд подчёркивает, что Samsung не может эффективно конкурировать в среднем ценовом сегменте, так как Xiaomi и другие компании предлагают устройства с более высоким качеством и доступными ценами. Телефоны становятся всё дороже, и многие потребители предпочитают получить больше за свои деньги.

Разница между средними и высокими классами устройств становится всё меньше, смартфоны приближаются к потолку возможностей, но разница в ценах увеличивается. Всё это может представлять серьёзные проблемы для Samsung в будущем.

Например, разрыв между Samsung и такими компаниями, как Xiaomi, Oppo и OnePlus, стал ещё меньше. А, к примеру, складной Galaxy Fold практически не изменился со времён 3-го или 4-го поколения. При этом у HONOR и Oppo есть более успешные складные телефоны, однако «единственное спасение для Samsung в том, что эти устройства доступны не на всех рынках».

Также обозреватель отмечает, что у Samsung есть проблемы с ценовой сегментацией, что влияет на ценностное предложение именно в серии Galaxy. В то же время китайские производители внедряют новые технологии в камеры своих устройств, а Samsung отстаёт в этой области.

По словам Уайлда, это означает, что китайские производители ведут в развитии мобильной фотографии как одной из фундаментальных функций.