Роскосмос опубликовал снимок региона Сикайн после землетрясения
Роскосмос опубликовал снимок региона Сикайн в Мьянме после землетрясения.
Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеорологического департамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения в республике превысило 1,7 тыс.
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"На спутниковом снимке "Ресурса-П" - город Сагайн (Сикайн - прим. ТАСС). Спутники Роскосмоса продолжают мониторинг последствий", - говорится в подписи к снимку со спутника, опубликованного в Telegram-канале госкорпорации.