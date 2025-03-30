Роскосмос опубликовал снимок региона Сикайн после землетрясения

Роскосмос опубликовал снимок региона Сикайн в Мьянме после землетрясения.

© Роскосмос

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеорологического департамента, его магнитуда составила 8,2. Число жертв землетрясения в республике превысило 1,7 тыс.

© Роскосмос