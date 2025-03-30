Маск перераспределит ресурсы NASA ради отправки людей на Марс

Глава космической корпорации SpaceX Илон Маск намерен пересмотреть программы и расходы NASA, чтобы направить ресурсы на реализацию полёта людей на Марс.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Ресурсы NASA будут перераспределены в пользу миссии по отправке людей на Марс», — сказал Маск.

Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил американскому предпринимателю Илону Маску направить совместную российско-американскую миссию на Марс в 2029 году.