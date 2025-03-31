Инсайдер: складной iPhone выйдет с квадратным экраном

Согласно свежей утечке от инсайдера Digital Chat Station, будущий складной iPhone получит экран с соотношением сторон 4:3, аналогичный большинству моделей iPad, то есть будет почти квадратной формы.

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Такая конструкция призвана обеспечить бесшовное взаимодействие между внутренним и внешним экранами и адаптировать программную экосистему к формату iPad. Складной iPhone будет напоминать традиционный смартфон в сложенном состоянии и немного меньший iPad mini — в развёрнутом.

Размер внутреннего экрана составит 7,8", причём без явной складки в месте изгиба, а размер внешнего — около 5,5". Также сообщается, что у этой модели будет тонкий корпус толщиной 5,5 мм, сканер отпечатков пальцев Touch ID, двойная камера и поддержка ИИ Apple Intelligence.