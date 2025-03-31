У россиян появился способ оплаты отсутствующих в РФ ИИ-сервисов

Российский магазин приложений RuStore запустил функцию оплаты подписок на зарубежные сервисы искусственного интеллекта, в том числе ChatGPT. Как сообщает издание «Код Дурова», новая возможность появилась в разделе «Киоск» приложения.

Теперь пользователи RuStore могут оформить премиум-доступ к ChatGPT, зайдя в раздел «Киоск» и выбрав соответствующий сервис. Месячная подписка ChatGPT Plus обойдется в 2875 руб., а тариф ChatGPT Pro — в 26 396 руб. Для сравнения, напрямую у разработчика стоимость составляет около 1700 и 17 000 руб. по текущему курсу, что обусловлено комиссией сервиса.

Помимо ChatGPT, в «Киоске» RuStore доступна оплата подписок на Midjourney, Udio, Suno AI, Mistral AI, Krea.AI и другие ИИ-платформы. Также через сервис можно оплатить подписку на Netflix для различных регионов. Расчеты производятся в рублях через Систему быстрых платежей (СБП), цены указаны с учетом комиссионных сборов.

Ранее раздел «Киоск» уже предоставлял пользователям RuStore возможность пополнять счета в Steam, Roblox и ряде других игровых сервисов. Теперь к ним добавились PlayStation, Xbox, Twitch и другие платформы, испытывающие сложности с приемом прямых платежей от российских пользователей.