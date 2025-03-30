Немецкая ракета-носитель упала в море после запуска
Частная немецкая компания Isar Aerospace потерпела неудачу при запуске ракеты-носителя Spectrum с территории Норвегии. Об этом сообщает РИА Новости.
Ракета стартовала около 12:30 (13:30 мск) с норвежского космодрома Аннёйа. Трансляция полета велась в Сети. Ракета пролетела около 30 секунд и упала в море.
Это был первый тестовый запуск Isar Aerospace с территории континентальной Европы. В компании отметили, что «успешно собрали ценные данные и опыт для будущих миссий», персонал на космодроме Аннёйа не пострадал.
«Наш первый испытательный полет оправдал все наши ожидания, мы достигли большого успеха», — сказал Даниэль Метцлер, исполнительный директор и соучредитель Isar.
По его словам, «у нас был чистый старт, 30 секунд полета и даже проверка нашей системы прекращения полета».
Запуск Spectrum должен был состояться еще в субботу, но его отложили из-за неблагоприятных погодных условий.
Spectrum представляет собой двухступенчатую ракету-носитель (длина 28 м), специально разработанную для вывода на орбиту малых и средних спутников.
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Стартап Isar Aerospace был основан в 2018 году на базе Мюнхенского технического университета. Его инвесторами являются Инновационный фонд НАТО (NIF), автомобильный холдинг Porsche SE и Airbus Ventures.