Ученые назвали текущий путь развития ИИ тупиковым

Группа из 24 ведущих специалистов в области искусственного интеллекта опубликовала отчет, в котором заявила: современный подход к созданию ИИ, особенно в контексте стремления к универсальному ИИ (AGI) — ошибочный.

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Документ был представлен на президентской панели AAAI 2025 и основывается на опросе 475 экспертов.

76% респондентов уверены, что масштабирование текущих методов не приведет к появлению AGI. Более того, 90% считают, что общественное восприятие ИИ не соответствует реальности и мешает развитию отрасли.

По словам Родни Брукса из MIT, ажиотаж вокруг ИИ следует воспринимать с осторожностью — это всего лишь один из витков «цикла хайпа» по версии Gartner.

Авторы отчета выступают за безопасное, этичное и поэтапное развитие ИИ с упором на сотрудничество. Они также отмечают, что следующие шаги в повышении надежности ИИ будут связаны с кооперацией агентов, проверяющих друг друга.

Напомним, что несмотря на критику, ИИ продолжает активно развиваться. По мнению ученых, сейчас — время не отказа, а переосмысления подходов к созданию и применению технологий.