Ученые выдвинули шокирующую версию создания египетских пирамид

Версии происхождения египетских пирамид рождаются регулярно. Не все готовы поверить в то, что пирамиды действительно могли построить люди. На радость поклонников теорий внепланетного вторжения, ученые выдвигают версию о том, что древним египтянам действительно могли помочь силы из космоса. Об этом рассказывает РИА Новости.

Биохимик Коррадо Маланга из Университета Пизы выступает за самые современные способы исследований. Вместе с другими европейскими учеными он решил использовать новое оборудование для того, чтобы просканировать одно из чудес света.

Ученые использовали аппарат, напоминающий гидролокатор. Под основанием пирамид прибор показал странные пустоты. Они находятся на глубине примерно двух километров под землей.

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Сообщается, что под усыпальницами фараонов находится примерно восемь шахт в форме цилиндра. По мнению ученых, в случае, если им удастся проявить снимки с аппарата, они смогут обнаружить под пирамидами настоящий подземный город.

На этом фантазия ученого не заканчивается. Он уверен, что пирамиды на самом деле были порталом в ад, а точнее — в мир мертвых.

"Обширные камеры под поверхностью земли, сравнимые по размеру с самими пирамидами, удивительно похожи на легендарные залы Аменти", - сообщила помощница Маланги.

Речь идет от потустороннем месте, которое упоминается в египетской книге мертвых.

Европейские ученые уверены, что пирамиды действительно соединяли два мира, осталось это доказать.

Сомнительная версия

Ученые, которые занимаются египетской темой не один десяток лет, относятся к версии Маланги очень скептически. Лоуренс Коньерс, специалист по радиолокации в Денверском университете говорит следующее:

"Майя и другие народы в древней Мезоамерике часто строили пирамиды над пещерами. Вполне возможно, что под пирамидами есть небольшие структуры, такие как шахты и камеры".

Зондирование с помощью радиолокационного прибора просто не сможет передать достоверную информацию на такой глубине.

Специалист также не верит, что древние египтяне смогли не только построить пирамиды, но и заняться созданием подземного города. Слишком много ресурсов пришлось бы затратить, да и вариантов осуществить подобное у древнего народа просто не могло быть.