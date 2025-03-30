Гигантской ракете Маска доверят важнейшие миссии НАСА

НАСА объявило о внесении изменений в контракт Launch Services (NLS) II со SpaceX, включив Starship в число доступных вариантов запуска, наряду с существующими Falcon 9 и Falcon Heavy. Это обновление расширяет возможности запуска для будущих научных и исследовательских миссий космического агентства США.

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Что такое контракт NLS II? Это многоцелевое соглашение с неопределенным количеством поставок, периодом размещения заказов до июня 2030 года и общим сроком действия до декабря 2032 года. Он предусматривает механизм ежегодного "наращивания", который позволяет добавлять новых поставщиков пусковых услуг и вводить новые ракеты в эксплуатацию существующими подрядчиками, сообщает New-Science.ru.

Подчеркивается, что включение Starship в контракт NLS II даст НАСА возможность планировать совершенно иные миссии в долгосрочной перспективе благодаря способности Starship в будущем переносить тяжелые грузы и достигать более отдаленных пунктов назначения, таких как Луна и Марс.

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Между тем, Starship все еще на стадии разработки. Как известно, у компании Илона Маска SpaceX два последних запуска закончились неудачей. На глазах у всего мира, "с фейерверком". Аналитики считают, что это может прилично ударить по текущему графику испытаний Starship.

Что дальше? SpaceX пока не подтвердила дату следующего испытательного полета. Но до сих пор компания оставалась верной своему принципу: чем больше испытаний, тем быстрее будут найдены рабочие решения. Однако последние инциденты подчеркивают сложность задачи, стоящей перед Илоном Маском и его командой.

Starship представляет собой ракету-носитель сверхтяжелого класса. Она состоит из 71-метровой первой ступени Super Heavy и 52-метровой второй ступени - собственно космического корабля Starship. При этом ускоритель Super Heavy оснащен 33 метановыми двигателями, а шесть двигателей Raptor питают космический корабль. Общая высота ракеты-носителя в сборе после недавней модернизации второй ступени составляет 123 метра. Ракета-носитель разрабатывается как полностью многоразовая. Общий вес системы - 5 тысяч тонн.

Кстати, хотя Starship делается прежде всего с прицелом полетов на Луну и Марс, именно с ним связывают еще один амбициозный проект Маска - заменить самолеты на ракеты. Несколько лет назад миллиардер заявил: "Однажды настоящим мерилом успеха будет то, что полеты Starship станут обычным явлением".