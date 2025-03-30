Билл Гейтс назвал профессии, которые выживут после развития ИИ

Миллиардер Билл Гейтс заявил, что слухи о «смерти программистов», которые распространились на фоне развития искусственного интеллекта, преждевременны. Об этом пишет EADaily.

Аналитики и бизнесмены, на фоне развития инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, Midjourney или DALL-E, все чаще предупреждают о надвигающейся революции на рынке труда.

По мнению Гейтса, развитие ИИ приведет к ликвидации многих профессий, включая те, которые еще недавно считались неуязвимыми для автоматизации.

«Для большинства задач люди не понадобятся», — предположил миллиардер.

Вместе с тем, заметил бизнесмен, профессия программиста сохранит актуальность в любом случае, революция ИИ ее не уничтожит. Компаниям по-прежнему будут нужны люди для написания кода и управления системами.

Кроме того, сохранятся такие профессии, как эксперты по энергетике и биологи, констатировал Гейтс.