В Египте обнаружили гробницу неизвестного фараона из "потерянной" династии царей

Команда египетских и американских археологов обнаружила гробницу неизвестного фараона, возраст которой, по оценке ученых, составляет около 3600 лет. Погребальная камера находилась на глубине 7 метров в Абидосе - одном из древнейших городов Египта, расположенном в 480 км к югу от Каира. Этот город был местом захоронения первых фараонов, а некрополь на горе Анубис долгое время оставался засыпанным песком. Об этом сообщает New York Times.

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Гробница, найденная у подножия скалы, впечатляет своими размерами: 4,8-метровые своды из глиняного кирпича, украшенный вход и несколько комнат. Она превосходит по масштабам усыпальницу, обнаруженную в Абидосе более десяти лет назад, которая тогда считалась первым материальным доказательством существования "потерянной" династии царей.

"Это новая глава в исследованиях этой династии, - заявил куратор Пенсильванского музея в Филадельфии и руководитель американской части раскопок Йозеф Вегнер. - Это очень захватывающе".

Это уже второе подобное открытие в 2024 году, способное переписать историю Древнего Египта.

Кто был погребён в гробнице?

Археологи заметили сходство между новой находкой и гробницей фараона Сенебкая, обнаруженной в 2014 году. Это позволяет предположить, что неизвестный правитель мог быть более ранним представителем так называемой Абидосской династии.

Вход в погребальную камеру украшен росписями: на оштукатуренных стенах изображены богини Исида и Нефтида, традиционно связанные с погребальными обрядами.

"Эта гробница и гробница Сенебкая - первые сохранившиеся царские усыпальницы с расписными украшениями внутри", - отметил Вегнер.

Однако останков фараона найти не удалось. Как и многие другие гробницы, эта была разграблена ещё в древности. Углубление, предназначенное для каноп - ритуальных сосудов с органами, извлечённых при мумификации из тел умерших, - оказалось пустым. Археологи нашли лишь следы позднеримских раскопок (около 1700 лет назад), когда из гробниц извлекали известняк, гранит и кварцит для строительства.

Тайна имени фараона

Изначально имя правителя было написано на желтых полосах иероглифических текстов, но древние грабители повредили надписи и сделали невозможным их прочтение.

"Они нанесли достаточный ущерб, так что у нас есть только основа для возможных идентифицирующих текстов", - с сожалением констатировал Вегнер.

Учёные даже "произнесли несколько ругательств", но, как отмечает археолог, "археологические данные не всегда дают то, что вы ожидаете".

Почему это открытие так важно?

Период, к которому относится гробница, был временем раздробленности Древнего Египта, когда соперничающие династии оставили мало следов.

"У нас не так много исходного материала, поэтому такое открытие действительно значимо, - сказала Кэтрин Хоули, археолог из Нью-Йоркского университета. - Оно может переписать историю".

Вегнер добавил, что скелет Сенебкая указывает на его возможную гибель в бою, а новая находка подтверждает, что Абидосская династия не была "эфемерным явлением", а представляла собой реальную силу.

Какие загадки остаются?

Хотя территория, подконтрольная этим царям, неизвестна, Мэтью Адамс, археолог, работающий в Абидосе, считает, что они правили лишь регионом вокруг города, но явно претендовали на большее - об этом говорит их титул "царь".

"Это открытие поднимает вопросы, о которых мы даже не подозревали", - отметила Хоули.

Среди возможных "кандидатов" на владение гробницей - цари Сенаиб и Пентджени, которым в Абидосе воздвигали памятники. Команда планирует продолжить раскопки в надежде найти нетронутые захоронения.

"Наша мечта - обнаружить хотя бы частично сохранившуюся гробницу. Возможно, такие ещё существуют", - заключил Вегнер.

Открытие в Абидосе не только проливает свет на "тёмный" период египетской истории, но и даёт надежду на новые сенсационные находки.