Когда стоит опасаться извержения супервулкана Йеллоустон

Ученые поделились своими оценками текущей активности вулканической горячей точки в Йеллоустонском национальном парке и рассказали, какие признаки могут указывать на приближение катастрофы для Северо-Американского континента.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили Life.ru.

— Начнется период микроземлетрясений, который перейдет в ощутимые землетрясения, беспрестанные, то есть не будет уже никакого спокойствия или временного спокойствия, начнётся нечто похожее на кипение воды в чайнике, когда уже пузыри поднимаются, — отметил геолог Станислав Завацки.

Он также указал, что усиление активности гидротермальных источников станет еще одним тревожным сигналом. Как пояснил Завацки, нагретые магмой подземные воды, содержащие кислоту, щелочь и соли, при выходе на поверхность будут уничтожать растительность и способствовать опустыниванию. Отмечено, что в августе 2024 года в Йеллоустоне уже появилось новое гидротермальное жерло, из которого начал вырываться пар.

Геолог добавил, что поведение местных бизонов тоже может служить индикатором: подземные толчки вызывают у них панику, и они начинают покидать территорию.Завацки подчеркнул, что извержение Йеллоустона не достигнет таких глобальных масштабов, но катастрофа континентального уровня вполне вероятна, сообщается на сайте.

Ранее эксперты рассказали о том, какую опасность представляет озеро Лаахер-Зе, расположенное в самом центре Германии