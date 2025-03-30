Станция "Северный полюс-42" дрейфует полгода: почему ей не страшен раскол льдины

Полгода назад, 30 сентября 2024 года, официально начала работать дрейфующая станция Северный полюс-42. Сейчас она находится примерно в 600 километрах от географического Северного полюса. О том, почему конкретная льдина становится "землей" для дрейфующей станции, "РГ" рассказала научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Анна Тимофеева. Она принимала активное участие в выборе льдины для СП-41 и СП-42, многократно на вертолете облетала льдины-кандидаты.

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"Льдину выбирают в несколько этапов. Предварительный начинается за несколько месяцев до предполагаемого дрейфа, непосредственно в институте, - сообщила специалист. - Изучается информация, получаемая со спутников. Прежде всего, определяют предполагаемый район высадки дрейфующей станции. Главная задача - выбрать точку начала дрейфа именно там, где с наибольшей вероятностью льдина войдет в так называемый трансарктический дрейф, который должен закончиться в проливе Фрама. Самый нежелательный вариант для дрейфа - оказаться в канадском секторе".

Исходя из анализа спутниковой информации, были названы льдины-кандидаты.

"Но без осмотра на месте выбор сделать невозможно, - продолжает Анна. - Спутниковая информация важна и на подготовительном этапе, и в оперативном режиме. Однако она не дает полной картины, так как по снимкам из космоса сложно оценить реальное состояние ледяного покрова. Нужно все проверять глазами: облеты ледовой разведки с вертолета и осмотр льдины при посадке. А потом руками, ногами. Подходящая льдина тщательно проверяется: с помощью бурения, уточняется ее толщина, также обследуют с использованием снегоходов ледяное поле. В целом состояние льда для СП-42 было более подходящим, чем при выборе начальной точки дрейфа для СП-41. Два года назад найти лед с толщиной более одного метра оказалось сложнее".

Непосредственно в районе предполагаемого дрейфа в сентябре минувшего года обследовали шесть крупных ледяных полей. В итоге остановились на трех. Но к выбранному полю "номер один" судно "Северный полюс", которое должно было дрейфовать вместе со станцией, подойти не смогло из-за быстро начавшегося интенсивного ледообразования. Поэтому базовой для СП-42 стала другая льдина. Однако это не случайное решение, принятое в экстремальных условиях. Льдина была подобрана и тщательно обследована заранее.

"Опыт дрейфующих станций показывает: лед ломается всегда, - отметила специалист. - Но уникальный формат судна "Северный полюс" дает возможность в случае раскола перебраться полностью на его борт, сохранив и оборудование, и, конечно, людей. Оно может и перешвартоваться к другому ледяному полю и уже развернуть лагерь на нем".

Так что ничего фатального при расколах льдины не произойдет. Станцию не придется в срочном порядке эвакуировать, как это было, например, с последней станцией традиционного формата (только ледовый лагерь без судна ) СП-40 в 2013 году.