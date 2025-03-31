Google определилась с новой датой релиза Pixel 9a после провала в первый раз

Газета.Ruиещё 1

Старт продаж смартфона Google Pixel 9a, изначально ожидавшийся на этой неделе, перенесен. Компания Google объявила о новой дате начала поставок, объяснив задержку необходимостью дополнительной проверки качества компонентов. Представители корпорации сообщили о выявлении «проблемы качества компонентов, затронувшей ограниченное количество устройств Pixel 9a». Об этом сообщает издание 9to5Google.

Google определилась с новой датой релиза Pixel 9a
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Согласно опубликованному графику, запуск новинки будет поэтапным и охватит разные страны в период с 10 по 16 апреля. Первая волна продаж начнется 10 апреля в США, Канаде и Великобритании. Уже 14 апреля смартфон станет доступен в странах Европы, включая Германию, Испанию, Италию, Ирландию, Францию, Норвегию, Данию, Швецию, Нидерланды, Бельгию, Австрию, Португалию, Швейцарию, Польшу, Чехию, Румынию, Венгрию, Словению, Словакию, Литву, Эстонию, Латвию и Финляндию. Завершающий этап запуска запланирован на 16 апреля в Австралии, Индии, Сингапуре, Тайване и Малайзии.

Для Японии дата релиза пока не уточняется, но заявлено, что устройство появится в продаже «скоро».

В основе Pixel 9a лежит новый процессор Google Tensor G4 в связке с чипом безопасности Titan M2. Аппарат получит 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.

Дизайн новинки выполнен в стилистике линейки Pixel 9. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3 с плоскими гранями, переходящими в алюминиевую рамку. Корпус соответствует стандарту IP68, обеспечивая защиту от пыли и влаги. Покупателям предложат четыре цветовых решения: черный (Obsidian), белый (Porcelain), розовый (Peony) и фиолетовый (Iris).

Цена на Google Pixel 9a стартует от $499 (примерно 42,4 тыс. руб. по курсу на 30 марта 2025 года).

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